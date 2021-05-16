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Sapsızoğlu: Hakem sıkıntısını çözdük

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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, artistik cimnastik kadın hakemlik kursu sonrasında yaptığı açıklamada “En büyük eksikliğimiz olan hakem sıkıntısını çözmüş bulunmaktayız. Şimdi hakemlerimizin seviyesini yükseltmek için çalışmalara başladık.” açıklamasını yaptı

Sapsızoğlu: Hakem sıkıntısını çözdük
KKTC Cimnastik Federasyonu,artistik cimnastik kadın hakemlik kursu sonrasında, kadın hakemlik semineri düzenleyerek, bu alandaki eksikliklerini de giderdi. Seminerde başarılı olan hakemler, 22 Mayıs’ta yapılacak olan müsabakada görev alacaklar.
Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda uygulamalı eğitimin de yapıldığı seminer ile ilgili olarak KKTC CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak artistik cimnastik kadın minik – küçük hakemlik semineri başarılı bir şekilde tamamladık. Seminer Arife günü olmasına rağmen hakem adaylarının yoğun ilgisi bizleri sevindirdi.
Tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerimize ara vermeden çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. En büyük eksikliğimiz olan hakem sıkıntısını çözmüş bulunmaktayız. Şimdi hakemlerimizin seviyesini yükseltmek için çalışmalara başladık.”
 
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