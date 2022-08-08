Sapsızoğlu: Festivali büyük bir coşkuyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz

Hasan Sapsızoğlu, “Cimnastik Federasyonu olarak Birinci Global’in desteği ile Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalini büyük bir coşkuyla tamamladık. Yaklaşık 1000 çocuğumuzun hünerlerini sergiledikleri gecede, 6 – 7 bin kişiyi ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Fedarasyonu, Birinci Global’in ana sponsorluğunda “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenlemişti.

Girne Amfi Tiyatro’da yapılan ve 6 saati aşkın bir süre devam eden festival sonrasında KKTC Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak Birinci Global’in desteği ile Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalini büyük bir coşkuyla ve en önemli sağlıklı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız.

Yaklaşık 1000 çocuğumuzun hünerlerini sergiledikleri gecede, 6 – 7 bin kişiyi ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Saat 18.30’da başlayan gecemiz saat 24.00’de konfeti yağmuruyla muhteşem bir şekilde son buldu. Tüm çocuklarımıza tek tek madalyaları (ödülleri) verilerek çocuklarımızı mutlu ve motive etmeye çalıştık. 6 saat gibi uzun bir süre çocuklarımıza hizmet etmeye çalıştık. Uzun bir gece olması ve yoğun kalabalık sebebiyle yaşanan aksaklıklar adına da özür dileriz.

Bu muhteşem gecemize katılarak gecemizi onurlandıran başta KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, komutanlarımıza ve ailelerimize çok teşekkür ederiz. Desteklerini esirgemeyen Cansu Meryem Birinci, Tekin E. Birinci ile Birinci Global’e, antrenörlerimize, güzel gecemizi sunan Togay Menekşeli ile Arun Acumsal ve Erol Miralay’a, Dilaver ve ses ile ışık sistemi ekibine, lojistik destek veren Mustafa Yeltekin’e, yönetim kurulu üyelerimize ve de çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Çocuklarımızın sağlığını düşünerek olası istenmeyen olaylara müdahale edebilmek için ambulans ve sağlıklı ekibini hazır halde şölen alanında bulunduran YDÜ Üniversitesi Hastanesine ve Suat Günsel ailesine ve çalışanlarına ayrıca çok teşekkür ederiz.”



