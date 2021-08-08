Sapsızoğlu: Faaliyetler yapanlara katkı verilmemesi anlamsız

Hasan Sapsızoğlu, federasyonun hakkı olan katkının halen daha verilmemesine tepki gösterirken “Faaliyetlerine hiç ara vermeden devam eden federasyonlara devlet katkılarınınverilmemiş olmasına bir anlam veremiyorum. Bu konuda ortak yapılacak her türlü girişimi yapmaya, hazırız.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun hakkı olan katkının halen daha verilmemesine tepki gösterdi.

Hasan Sapsızoğlu’nun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“2020 yılında faaliyet yapmadığı için 4. dilim devlet katkılarını alamayan federasyonlara 2020 – 2021 yılının ilk iki diliminin ödenmesi yapıldı.

Faaliyetlerine hiç ara vermeden devam eden federasyonlara ise ne yazık ki 2021 yılı devletkatkıları verilmedi. Faaliyetlerini yapan federasyonlara katkılarının verilmemiş olmasına bir anlam veremiyorum.

Cimnastik Federasyonu olarak, katkılarını alamayan federasyonlarla ortak yapılacak her türlü girişimi yapmaya, hazırız. Çünkü tuvalet kağıdı alacak paramız kalmadı derken, ciddiydik. 8 aydır tek kuruş almadan yapılan birçok faaliyet, çalışanlarımız, temizlik giderleri vsderken iş yapamaz noktaya geldik.

Sporumuza, sporcularımıza ve emeğe verilen değer maalesef bu kadarmış. Tüm bunlara rağmen çocuklarımız için hep birlikte ülke sporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz.”



