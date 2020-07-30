KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kulüp ziyaretleri devam ederken, DUP Cimnastik Kulübü ziyaret edildi

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kulüp ziyaretleri devam ederken, başkan Hasan Sapsızoğlu, DUP Cimnastik Kulübünü ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak kulüplerimize ziyaretlerimiz devam ediyor. Uzun yıllardır ülke sporuna hizmet eden, işinin ehli Uğur Çorba hocamızın kurmuş olduğu DUP Cimnastik Kulübüne ziyarerimizi gerçekleştirdik.

Tüm branşların temelini oluşturan cimmastik sporumuzu çocuklarımıza sevdirip sağlıklı nesiller yetiştimek için çıktığı bu yolda başta Uğur Çorba, Sedat Kılınç ve tüm DUP ailesine çok teşekkür ederiz.”

