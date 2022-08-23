Sapsızoğlu: Doğukan gibi sporcular, ilham kaynağımızsınız

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, 34. Kıtalararası Samsung Boğaziçi Yüzme Yarışlarında genel klasman 1.si olan Doğukan Ulaç’ı kutlarken, Doğukan’ın elde ettiği başarıların kendilerine ilham verdiği söyledi.

Hasan Sapsızoğlu’nun yayımladığı Doğukan Ulaç’ı kutlama mesajı şöyle:

“Doğukan Ulaç gibi başarılı sporcular, bizim pes etmeyerek ülke sporumuza hizmet edebilmemiz için ilham kaynağımızsınız.

Tüm imkânsızlıklara ve olumsuzluklara rağmen bu başarıların alınması hiçte kolay değildir. Doğukan Ulaç, 34. Kıtalararası SamsungBoğaziçi Yüzme Yarışlarında genel klasmanda 1. olarak hepimizi mutlu etmiştir. Sporcumuzu tebrik eder, başarının kazanılmasında emeği geçen ailesine, antrenörlerimize, federasyon başkanımız, yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”



