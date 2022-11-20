Sapsızoğlu: Çocukların da hakları olduğunu unutmamalıyız

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak ilan edilmişti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da federasyon yönetimi adına 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' için açıklama yayınladı.Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bizlerin sevgisinden, ilgisinden ve korumasından başka bir beklentileri olmayan çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak, çocukların da hakları olduğunu unutmamak, onlara sağlıklı ve mutlu bir gelecek sağlamak biz yetişkinlerin birincil görevleri arasında gelmektedir.

Cimnastik Federasyonu olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle tüm çocuklarımızın haklarının suistimal edilmeden, eşit, adil, mutlu ve barış dolu bir geleceğe erişmelerini temenni ederiz.”

