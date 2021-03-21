Sapsızoğlu: Çocuklarımızla ilgili antrenmanlar başlamalıdır

Hasan Sapsızoğlu, Yahya Ergör’ün hayatını kaybetmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Lapta’da yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah rahmet eylesin. Haftalardır söylüyoruz ama sesimizi duyan yoktur.Biran önce tüm önlemler alınarak çocuklarımızla ilgili tüm branşlarda antrenmanlar başlamalıdır. Çünkü durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.” ifadelerini kullandı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Lapta'da meydana gelen korkunç olay sonrasında 8 yaşındaki Yahya Ergör’ünhayatını kaybetmesi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Sapsızoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Haftalardır yazıyoruz, çiziyoruz görüşüyoruz ama sesimizi duyan yoktur.Biran önce tüm önlemler alınarak çocuklarımızla ilgili tüm branşlarda altyapı eğitimleri, kurslar başlamalıdır.

Lapta’da yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzdü.Yavrumuza Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur,mekanı cennet olsun. Yaslı ailemize sabırlar dileriz

Çocuklar sabahları online eğitim için tablet, bilgisayar, telefon başında geçiyor. Dersler sonrasında ise oyun oynamak için tablet, bilgisayar ve telefona yapışıp kalıyorlar.

Bu durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve çocukların hareket etmek istemez bir halde hayatlarından memnun olduklarını söylüyorlar.

Bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak için, sporun ve cimnastik sporumuzun kontrolü bir şekilde acilen başlaması gerekmektedir. Antrenmanlar kontrollü bir şekilde başlatılmadır.”



