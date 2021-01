Sapsızoğlu: Çocuklarımızı teknoloji esaretinden kurtarmak, ana amacımız

Geçitkale’de meydana gelen aile faciasına yönelik açıklamalarda bulunan Hasan Sapsızoğlu, “Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından, esaretinden kurtararak onları spor salonlarına kazandırmayı ana amaç olarak benimsedik.” ifadelerini kullandı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Geçitkale’de meydana gelen aile faciasına yönelik açıklamalarda bulunurken, duyduğu üzüntüyü belirtip, federasyon olarak çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarma adına yaptıklarını ve yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Teknolojinin olumsuz etkisinde olan 14 yaşındaki bir çocuğun neden olduğu iddiasının basında yer aldığını belirten Hasan Sapsızoğlu’nun konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Hepimizin de yakından ilgilendiği teknoloji, her yaştan birey için oldukça kullanışlı, hayatı kolaylaştıran ve bilimsel olarak da düşünen insan gücünü ortaya çıkaran bir alan haline gelmiştir. Teknoloji her alanda hayatın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknolojinin hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra, fazlası da zarardır. Özellikle geleceğimizin ışığı olan çocuklarımızda teknoloji bağımlılığına neden olabilmektedir. Çocuklar açısından ise, digital ortamdaki çizgi filmler, bilgisayar oyunları, internet kullanımı gibi etkinlikler gelişimi destekleyici ve eğlenceli hale gelebilmektedir. Ancak teknolojinin olumlu taraflarının olumsuz etkilerinin gölgesi altında kalmamasının tek yolu ebeveynlerin sınır koyması ile mümkündür. Sınır koyulmadığında ise, teknoloji bağımlılığı ile karşı karşıya kalabilmekteyiz.

Zeka belirtisi değildir!

Çocuğun özellikle küçük yaşlarda teknolojiye hakim olması zekasının çok iyi olduğuna dair bir gösterge değildir. Çocuklar, sanal dünya ile ileri yaşlarda tanışan ebeveynlerinin aksine daha teknolojik bir dünyada doğmuş olmalarının da verdiği bir özellikle daha yetenekli görünmektedirler.

Ailelerin çocuklarının gelişimini desteklemek için teknoloji kullanımını çocuğun yaşına göre içerik ve süre bakımından denetlemeleri gerekmektedir. Denetim olmazsa çocuğun psikolojisi olumsuz yönde etkilenebilmesinin yanı sıra gelecek yıllarda çocuklarda teknoloji bağımlılığına aday bir yetişkin olabilecektir.

Cimnastik Federasyonu olarak üstlenmiş olduğumuz görev, çocuklarımızı sporun içinde aktif bir şekilde kalmalarını sağlayarak kötü alışkanlıklardan onları uzak tutmaktır. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için neler yapılabileceği konusunda çalışmalarımızı geliştiriyoruz.

Cimnastik sporu tüm branşların temelini oluşturduğundan dolayı amacımız, küçük yaştaki çocukların vücut kompozisyonlarını ve koordinasyonunu sağlayarak farkındalığı yüksek ve mutlu çocuklar yetiştirmek yolunda hedeflerimiz her gün daha da büyümektedir. 3 - 13 yaş arasındaki çocuklarımıza spor sevgisi ile düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırarak, sağlıklı bireyler ile sağlıklı nesiller yetiştirmek en büyük ideallerimizden birisidir.

Çocuklarımızda özgüven, denge, cesaret ve beyin – kas koordinasyonunu sağlamak, küçük yaştaki çocuklarımızı tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon bağımlılığından, esaretinden kurtararak onları spor salonlarına kazandırmayı ana amaç olarak benimsedik. Bu yöndeki çalışmalarımıza göreve başladığımız ilk andan itibaren hız vermiş bulunmaktayız.”