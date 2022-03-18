Sapsızoğlu: Çocuklarımızı, Ankara'ya götürmeyi planlıyoruz

Hasan Sapsızoğlu: "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren çocuklarımızı iki takım halinde Ankara'da düzenlenecek olan müsabakaya götürmeyi planlamaktayız. Ayrıca ileriki günlerde ödül töreni de düzenleyeceğiz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenlenmişti.

Lefkoşa Cimnastik Kulübünden Defne Conkbayır’ın 67,8 puanla birinci olduğu Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde düzenleyeceği Minik Kızlar Müsabakasına katılım gösterebilmek için Cimnastik Federasyonu olarak düzenlemiş olduğumuz " Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasını" başarılı bir şekilde tamamladık.

Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren çocuklarımızı iki takım halinde Ankara'da düzenlenecek olan müsabakaya götürmeyi planlamaktayız.

Bu müthiş şampiyonanın gerçekleşmesinde başta çocuklarımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi, kulüplerimizi, ailelerimizi ve emeği geçen herkesi kutlarız. Yarışmanın sağlıklı ve adil bir şekilde tamamlanması ve hakemlerimizin seviyelerini daha da yukarılara çekebilmek için ülkemize gelen Yeliz Ilgar hocamıza, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e, İsmail Göktekin ile yönetim kurulu üyelerine ve desteği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası sıralamasında ilk 10’a giren çocuklarımız için ileriki günlerde ödül töreni düzenleyeceğiz.”

