Sapsızoğlu: Çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı aşılıyoruz

Hasan Sapsızoğlu, cimnastik ailesi olarak üstlendikleri sorumluluklarla ilgili açıklamalarda bulunurken, “Çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını aşılayıp sağlıklı nesiller yetiştirirken, yetiştireceğimiz sporcularımız ülkemize de faydalı bireyler olacaktır.” ifadelerini kullandı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, cimnastik ailesi olarak üstlendikleri sorumluluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden yola çıkarak, üstlendikleri sorumluluklarla ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yıllar önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş " Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz."

Günümüz teknolojisi yanında (tablet, bilgisayar, akıllı telefon) COVİD 19’la artan hareketsiz yaşantıyla yaratılmak istenen tam da Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünde bahsettiğidir.

Bizler cimnastik ailesi olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. 3 yaşından başlayarak çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını aşılayıp her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirirken, başarılı sporcuları da ülke sporumuza kazandıracağız. Yetiştireceğimiz sporcularımız böylelikle ülkemize de faydalı bireyler olacaktır.”