banner480
banner69
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
7 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
12 0
 
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
28 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
65 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
16 0
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
84 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
32 0
banner529

Sapsızoğlu: Çocuklar gibi şeniz

banner476

Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonunun hediye ettiği malzemelerin ülkeye gelmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Çocuklar gibi şeniz. Çocuklarımıza hediye edilen yaklaşık 40 bin Euro'luk malzemeye kavuştuk.” ifadelerini kullandı

Sapsızoğlu: Çocuklar gibi şeniz
Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonunun, KKTC Cimnastik Federasyonuna hediye ettiği Gymnova marka olimpik yer minderi,atlama masası ve koşu minderi ülkeye gelmiş ve federasyona bağlı kulüplerin başkan, yönetici ve antrenörleri tarafından depoya indirilmişti.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu,malzemelerin gelmesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Çocuklar gibi şeniz. Türkiye Cimnasik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve yönetiminin çocuklarımıza hediye ettiği yaklaşık 40 bin Euro'luk olimpik yer minderi, atlama masası ve koşu minderine kavuştuk.Tüm cimnastik ailemize hayırlı olsun.
Gecenin ilerleyen saatinde malzemeleri hep birlikte salonumuza taşıyan hocalarımıza, Türkiye CimnastikFederasyonu başkanı Suat Çelen'e, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.