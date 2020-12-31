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Sapsızoğlu: Cimnastikle dolu bir 2021 temenni ediyoruz

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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı mesajla yeni yılı kutlarken, “Pandemi süreci nedeniyle sporun önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Cimnastikle dolu bir 2021 yılı geçirmeyi temenni ediyoruz.”

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Sapsızoğlu: Cimnastikle dolu bir 2021 temenni ediyoruz
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu federasyon yönetim kurulu adına yayınladığı mesajla yeni yılı kutladı.
Hasan Sapsızoğlu’nun yeni yıl mesajı şöyle:
“Tüm insanlık oldukça zor geçen bir yılı tamamladı. Tüm Dünyanın olduğu gibi ülkemiz de oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.
Yaşanan pandemi süreci nedeniyle sporun önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sağlıklı yaşam için spor şarttır. Bu nedenle yaşımız ne olursa olsun spor yapalım. Çocuklarımızı küçük yaştan itibaren tüm spor branşlarının temeli olan cimnastik sporuna yönlendirelim.
2021 yılının ülkemize öncelikle sağlık getirmesini diliyoruz. Sağlık şartlarının oluşmasından sonra gençlerimizin her türlü sporu yapabilmesi en büyük dileğimizdir. KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu olarak bizler de 2021 yılı için faaliyet programımızı belirledik. Genel kurulumuzda üyelerimiz de faaliyet programımızı onayladı. Cimnastikle dolu bir 2021 yılı geçirmeyi temenni ediyoruz.
Cimnastik camiamız başta olmak üzere tüm spor camiamızın, spor basınımızın ve ülkemizin yeni yılını kutlar, sağlık – mutluluk dolu bir yıl temenni ederiz.” 
 
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