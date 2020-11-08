Sapsızoğlu: Cimnastik her yerde

Cimnastik Federasyonunun girişimleri ile cimnastik, Karpaz’dan, Lefke’ye kadar her bölgeye yayıldı. Başkan Hasan Sapsızoğlu gelinen aşamayı değerlendirirken, “Cimnastiği her yerde görmek bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun girişimleri ile cimnastik sporu kısa süre içerisinde ülkede oldukça yayılırken, Karpaz’dan, Lefke’ye kadar her bölgede cimnastik kulüpleri faaliyete geçti.

Sporcu sayısı da artan KKTC Cimnastik Federasyonunda başkan Hasan Sapsızoğlu gelinen aşama ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cimnastik sporumuzu ülke geneline yaymak için çıktığımız yolda cimmastik sporumuzu her yerde görmek bizleri mutlu etmektedir. 3-13 yaş çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Nüfusumuzun büyük bir bölümü sıkıntı ve öfke içindedir. Böyle bir ortamda sporun önemi daha da artıyor. Sporun gerçek amacı ve toplumsal işlevi, bir bakıma halkı sıkıntıdan arındırmak olduğuna göre eldeki olanaklar hemen değerlendirilmelidir.

Bu zorunluluk salt spor açısından değil sağlık, kalkınma ve iş veriminin arttırılması bakımından da önemlidir. Kitlelerin ruhsal ve bedensel sağlık yönünden, spordan yararlanabilmeleri için geniş kapsamlı organizelere geçilmelidir.

Toplu spor ya da sporu da içeren eğlenceler, topluma canlılık ve heyecan getirecektir. Ayrıca halkın değer yargıları değişecek, moral gücü artacaktır. Morali yüksek bir toplumun ise gelişmesi, çağdaşlaşması daha da hızlanır.

Modern monoton günlük yaşamdaki tek düzelik aynı zamanda bireyin yaratıcılığını da sınırlamakta ve giderek kişinin kendine yabancılaşmasına yol açmaktadır.”

