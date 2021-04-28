Sapsızoğlu: Büyük bir sorunu ortadan kaldırdık

Hasan Sapsızoğlu, “Kendi hakemlerimizi yetiştirmekle, büyük bir sorunu ortadan kaldırmış olduk. Artık düzenlenecek olan müsabakaları kendi hakemlerimiz ile gerçekleştireceğiz.” açıklamasını yaptı

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde pandemi kuralları içerisinde düzenlediği 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasında, federasyon hakemleri ilk kez görev yaptılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun federasyon hakemlerinin ilk kez görev yapması ile ilgili olarak açıklaması şöyle:

“Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu online hakemlik kurslarına katılarak başarılı olan hakemlerimiz, ilk defa görev almalarına rağmen başarılı bir müsabaka yönetmeleri bizleri mutlu etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu geçmişte müsabaka yapabilmek için Türkiye Cimnastik Federasyonundan hakem yardımı talep ediyordu. Müsabakalar ise Türkiye’den gelen hakemler tarafından yönetiliyordu. Kendi hakemlerimizi yetiştirmekle, büyük bir sorunu ortadan kaldırmış olduk. Artık düzenlenecek olan müsabakaları kendi hakemlerimiz ile gerçekleştireceğiz.

Bir sonraki müsabakamızı ise Artistik Cimnastik Minik Kızlar ile yaparak kadın hakemlerimizin de görev yapmalarını sağlayacağız. Böylelikle kadın hakemlerimizin de tecrübe kazanmalarını sağlayacağız.”



