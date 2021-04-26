banner583
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
8 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
28 0
 
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
43 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
40 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
47 0
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
17 0
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
122 0
banner529
banner570

Sapsızoğlu: Bütçemize büyük artış bekliyoruz

banner476

Hasan Sapsızoğlu, “Özerk olmadan 180 bin TL katkı alan federasyondan, her hafta bir faaliyet yapan, tüm kurumsal altyapısı hazır bir federasyon haline geldiğimiz için bütçemize büyük bir artış bekliyoruz.” açıklamasını yaptı

Sapsızoğlu: Bütçemize büyük artış bekliyoruz
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, devlet tarafından federasyona yapılan katkı payının artırılması gerektiğini açıkladı.
Özerk olmadan 180 bin TL katkı alan federasyondan, her hafta bir faaliyet yapan, tüm kurumsal altyapısı hazır bir federasyon haline geldiğimiz için bütçemize büyük bir artış bekliyoruz diyen Hasan Sapsızoğlu’nun katkı payı konusundaki açıklaması şöyle:
“2018 yılında özerk olmayan, 150 sporcusu olan, faaliyetleri kısıtlı, kulübü olmayan, öğrenci kurs gelirleri olan, tekel olan ve kulüp gibi yönetilen federasyonumuza devlet katkısı 180 bin TL veriliyordu. Yönetim kurulumuz ile göreve geldiğimiz yıl federasyonumuzu tekelden kurtarıp, 7 kulüp ve 1200 sporcu ile birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu dönemde kurs gelirleri olmadan devlet katkımız 220 bin TL idi. Bugün geldiğimiz noktada kulüp sayımız 15, sporcu sayımız ise 2500’dür. Her hafta bir faaliyet yapan, tüm kurumsal altyapısı hazır ve her geçen gün daha da büyüyen federasyon haline geldik. Bu nedenle de federasyonumuza 2021 yılı bütçesinde büyük bir artış bekliyoruz.
Özerk olmayan federasyona 180 bin TL katkı verilirken 2021 yılında bütçemizin ne kadar olacağını merakla bekliyoruz. Turgut Karamanoğlu ile yaptığımız görüşmede 2021 yılı faaliyet programımızı, tek tek neyi nasıl niçin yaptığımızı anlattık.
Sporumuzun tekrardan rayına oturması için devletimize büyük iş düşmektedir. İçinde bulunduğumuz bu kötü dönemden kurtulmak için tüm federasyonlara destek verilerek çocuklarımızın ve gençlerimizi tekrardan sporun içine çekmemiz gerekmektedir.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.