Sapsızoğlu: Bütçemize büyük artış bekliyoruz

Hasan Sapsızoğlu, “Özerk olmadan 180 bin TL katkı alan federasyondan, her hafta bir faaliyet yapan, tüm kurumsal altyapısı hazır bir federasyon haline geldiğimiz için bütçemize büyük bir artış bekliyoruz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, devlet tarafından federasyona yapılan katkı payının artırılması gerektiğini açıkladı.

Özerk olmadan 180 bin TL katkı alan federasyondan, her hafta bir faaliyet yapan, tüm kurumsal altyapısı hazır bir federasyon haline geldiğimiz için bütçemize büyük bir artış bekliyoruz diyen Hasan Sapsızoğlu’nun katkı payı konusundaki açıklaması şöyle:

“2018 yılında özerk olmayan, 150 sporcusu olan, faaliyetleri kısıtlı, kulübü olmayan, öğrenci kurs gelirleri olan, tekel olan ve kulüp gibi yönetilen federasyonumuza devlet katkısı 180 bin TL veriliyordu. Yönetim kurulumuz ile göreve geldiğimiz yıl federasyonumuzu tekelden kurtarıp, 7 kulüp ve 1200 sporcu ile birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu dönemde kurs gelirleri olmadan devlet katkımız 220 bin TL idi. Bugün geldiğimiz noktada kulüp sayımız 15, sporcu sayımız ise 2500’dür. Her hafta bir faaliyet yapan, tüm kurumsal altyapısı hazır ve her geçen gün daha da büyüyen federasyon haline geldik. Bu nedenle de federasyonumuza 2021 yılı bütçesinde büyük bir artış bekliyoruz.

Özerk olmayan federasyona 180 bin TL katkı verilirken 2021 yılında bütçemizin ne kadar olacağını merakla bekliyoruz. Turgut Karamanoğlu ile yaptığımız görüşmede 2021 yılı faaliyet programımızı, tek tek neyi nasıl niçin yaptığımızı anlattık.

Sporumuzun tekrardan rayına oturması için devletimize büyük iş düşmektedir. İçinde bulunduğumuz bu kötü dönemden kurtulmak için tüm federasyonlara destek verilerek çocuklarımızın ve gençlerimizi tekrardan sporun içine çekmemiz gerekmektedir.”