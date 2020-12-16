Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna Atatürk resmi ve imza silüeti baskısı yapılırken, Hasan Sapsızoğlu, “Atamızı salonumuzun kalbine kazıdık.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmaları tamamlanırken, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda antrenmanlar da devam ediyor.

21 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de açılacak olan Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna, Atatürk resmi ve imza silüeti baskısı yapıldı. Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Atatürk resmi ve imza silüeti baskısı yapılması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Atamızı salonumuzun kalbine kazıdık. Bu güzelliğin oluşmasını sağlayarak çocuklarımıza hediye eden Mustafa Ağa ve Sıdıka Tekiner ‘e cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.

Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)”

