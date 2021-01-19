Samsun Valisi, Mete için başsağlığı mesajı yayınladı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin geçirdiği kazanın 32. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin geçirdiği kazanın 32. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yaşanan kazanın futbol tarihinin en acı günlerinden biri olduğunu belirtti.
Kazada can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Dağlı, "Futbol tarihimizin en acı günlerinden birisi olan 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor teknik direktörü Nuri Asan, futbolcularımız Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, ZoranTomic ve otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiği, bazı sporcularımızın ise yaralandığı trafik kazasının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadesinde bulundu.
Yaşanan olayın hafızalarda çıkmayacağına işaret eden Vali Dağlı, şunları kaydetti:
"Ülkemiz futbol tarihinin en acı hadiselerinden birisi olarak tarihe geçen bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor'a gönül verenlerin değil, tüm spor camiasının ve futbol severlerin hafızalarında yer etmiştir. Kırmızı beyaz renklerine 'siyah' rengin de eklenmesine neden olan bu elim kazanın yıl dönümünde, ülkemizi, Samsun'umuzu ve tüm spor camiasını büyük bir kedere boğan bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Büyük taraftarıyla spor kenti olan şehrimizde bizleri gururlandıran Samsunspor'un kazanmış olduğu her başarı göğsümüzü kabartmakta, yeni galibiyetler için umut vermekte, heyecan uyandırmaktadır.
Bu düşüncelerle 32 yıl önce yüreğimizi yakan kazayla, hayatlarını kaybeden Samsunsporlu kardeşlerimi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."
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