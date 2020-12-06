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Şampiyon aile buluştu

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1994 yılı KKTC Liseler arası Futbol Şampiyonası şampiyonu, Mağusa’ya ilk lise şampiyonluğunu getiren futbolcular ve Beden Eğitimi öğretmenleri teknik direktör Eralp Şerifoğlu, 26 yıl sonra bir araya geldiler

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Şampiyon aile buluştu
Teknik direktörlüğünü Eralp Şerifoğlu'nun yaptığı 1994 yılı KKTC Liseler arası Futbol Şampiyonası şampiyonu futbolcular ve Beden Eğitimi öğretmenleri teknik direktör Eralp Şerifoğlu, 26 yıl sonra bir araya gelerek anıların tazelendiği güzel bir gece geçirdiler.
Anlamlı ve özel buluşmayla ilgili olarak Eralp Şerifoğlu şu açıklamayı yaptı:
"26 yıl önce Gazimağusa liselerinin futbolda ilk defa KKTC Şampiyonu olmuş evlatları, bugünün aile babaları ile toplandık.
Hepsi toplum tarafından sevilen sayılan bireyler oldular. Bu güzel buluşmada trafik kazasında kaybettiğimiz Yahya evladımızı da andık. Yokluğuna isyan ettik. Gelemeyen evlatları da aradı gözlerimiz.
Ve yıllar sonra bu delikanlı babaların gözlerine bakarken arkadaşlığı, sevgiyi, mutluluklarını gözlerinde gördük. Öğretmenleri olarak, gerçek şampiyonluğumuzu "Kardeşler Takımını" yeniden bir arada görünce kalbimizde hissettik. Sizi çok seviyor, sizinle her zaman gurur duyuyoruz evlatlar. Hep mutlu kalın."
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