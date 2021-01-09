Saltuk’un acı günü

Türk Ocağı Limasol kulübünün eski başkanı, yöneticisi Hasan Saltuk’un, annesi Sevgi Saltuk hayatını kaybetti.

Türk Ocağı Limasol kulübü, eski kulüp başkanı Hasan Saltuk’un annesi Sevgi Saltuk’un ölümü ile ilgili başsağlığı mesajı yayınlarken,mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Sevgili yöneticimiz Hasan Saltuk hocamızın değerli annesi Sevgi Saltuk’un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Tanrı’dan rahmet yaslı ailesine sabırlar dileriz.”

