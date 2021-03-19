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Saloncuların eylemleri sonuç verdi

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Saloncuların eylemleri sonuç verdi
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Salon sahipleri ve vücut geliştirme sporcularının Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirdikleri eylemler sonuç verdi.
Bakanlar Kurulu aldığı kararla salonların açacak. Bakanlar Kurulunun aldığı kararlara kapalı spor salonlarında (fitnes) görev yapan kişilerin 24 Mart2021 Çarşamba tarihine kadar taranarak PCR testi yaptırmaları uygun görülmüş olup, aksi bir karar üretilmemesi halinde belirtilen koşullarda 24.03.2021 tarihinde açılmalarına karar verildi.
 
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