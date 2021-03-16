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Saloncular sokağa iniyor

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Saloncular sokağa iniyor
Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Kurulunun görüşleri doğrultusunda açılma izni vermediği spor salonu sahipleri eyleme gerçekleştirme kararı aldılar.
Yetkililerle gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonuç alamayan salonu sahipleri bugün eylem gerçekleştirecekler. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek eylem sabah saat 10:00’dabaşlayacak.
Eylem için sabah saat 09:30’da Atatürk Spor Kompleksinde buluşup konvoy şeklinde önce Sağlık Bakanlığına gidecek olan salon sahipleri, daha sonra ise eylem için Başbakanlık binasına gidecekler.
 
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