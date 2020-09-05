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Salon hastane için söküldü

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Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımıza salon yaratmak için yapılması amacıyla başlanan salonun, Pandemi Hastanesi yapılmak için sökülmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi

Salon hastane için söküldü
Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımıza salon yaratmak için yapılması amacıyla başlanan salonun, Pandemi Hastanesi yapılmak için sökülmesinden duyduğu endişeyi dile getirirken, söküm işleminin doğru yapılmadığı endişesinde olduğunu açıkladı.
Orhun Mevlit'in açıklaması şöyle:
"Mustafa Çelik'in adını yaşatmak için... Tekerlekli basketbol takımına salon yaratmak için... Engelli bireylerin spor yapmasına olanak sağlamak için... Ülke sporuna tesis kazandırmak için... Toplanılan yüz binlerce lira ile başlatılmış ve tamamlamamış bir proje, Pandemi Hastanesi yapmak için sökülüyor.
Umarım doğru şekilde sökülmüş ve daha sonra ülke sporuna kazandırılmak için muhafaza ediliyor. Endişe duyuyorum. Çünkü haklı yaşanmışlıkların var.
Atatürk Spor Salonundan sökülen yüz binlerce poundluk parke zemin ve altyapı ızgarası şimdi nerede bilmiyoruz."
 
 
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