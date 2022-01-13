Sahir Selışık’ın vefatı futbol camiasını üzdü

Futbol camiasının yakından tanıdığı ve Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün renkli ismi SahirSelışık (Cacci) yaşamını yitirdi.
Doğan Türk Birliği maçlarında sarı lacivertli takıma yıllardır amigoluk yapan sevilen taraftar Cacci’nin uzun bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Aslen Limasollu olan SahirSelışık’ın ölümü ülke futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.Selışık yarın saat 11.’de yapılacak cenaze töreniyle defnedilecek.
KTFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, yaşamını yitiren Doğan Türk Birliği tribünlerinin sembol ismi SahirSelışık (Cacci) için başsağlığı mesajı yayınladı.
KTFF'den yapılan açıklama şöyle;
"Kıbrıs Türk futbolunda uzun yıllardır özelde Girne ekiplerimizden Doğan Türk Birliği’nin genelde de tüm takımların tribünlerinde futbol izleyicisi olan, Kıbrıs Türk futbol tarihinin tribün sembollerinden biri olan “Cacci” lakaplı SahirSelışık’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum SahirSelışık’a Allah’tan rahmet, Doğan Türk Birliği camiası, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı dileriz."
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