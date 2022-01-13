banner762
banner753
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
19 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
123 0
 
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
64 0
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
17 0
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
35 0
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
5 0
72 0
banner661
banner726

Sahir Selışık’ın vefatı futbol camiasını üzdü

banner476

banner714
Sahir Selışık’ın vefatı futbol camiasını üzdü
Futbol camiasının yakından tanıdığı ve Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün renkli ismi SahirSelışık (Cacci) yaşamını yitirdi.
Doğan Türk Birliği maçlarında sarı lacivertli takıma yıllardır amigoluk yapan sevilen taraftar Cacci’nin uzun bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Aslen Limasollu olan SahirSelışık’ın ölümü ülke futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.Selışık yarın saat 11.’de yapılacak cenaze töreniyle defnedilecek.
KTFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, yaşamını yitiren Doğan Türk Birliği tribünlerinin sembol ismi SahirSelışık (Cacci) için başsağlığı mesajı yayınladı.
KTFF'den yapılan açıklama şöyle;
"Kıbrıs Türk futbolunda uzun yıllardır özelde Girne ekiplerimizden Doğan Türk Birliği’nin genelde de tüm takımların tribünlerinde futbol izleyicisi olan, Kıbrıs Türk futbol tarihinin tribün sembollerinden biri olan “Cacci” lakaplı SahirSelışık’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum SahirSelışık’a Allah’tan rahmet, Doğan Türk Birliği camiası, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı dileriz."
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.