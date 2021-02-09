Şahin çifti, Mustafa bebeğe kavuştu

Hamitköy Futbol Akademisinin başarılı teknik adamı Mehmet Şahin, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Mehmet – Dilek Şahin çiftinin, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Mustafa ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi.
Halkın Sesi ve Halk Spor olarak Mustafa bebeğe Dünyaya hoş geldin der; sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür dileriz.
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