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Sahada da doğada da Brothers Team

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Sahada da doğada da Brothers Team
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Çoğunluğu eğitimci gençlerden kurulu olan Brothers Team sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal aktivitelerine de devam ediyor.
Örnek çalışmaları ile dikkat çekmeye devam eden Brothers Team ekibinden bir grup, ark temizliğine katkıda bulundu. Ark temizliği yaparak ağaçların rahat suya ulaşmasını Brothers Team ekibi, doğanın canlı kalmasına katkıda bulunuyor.
 
 
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