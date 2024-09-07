Ronaldinho'ya milli forma hediye edildi

Ülkemizde düzenlenen özel bir organizasyon için KKTC’ye gelen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho’ya KTFF tarafından Puma’nın özel olarak ürettiği KKTC Milli Takım forması hediye edildi.

10 numaralı Milli forma Kıbrıslı Türk menejer Tekin Birinci tarafından takdim edildi.