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Rifat Reşatoğlu’ndan iki güreşçiye hediye

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Rifat Reşatoğlu’ndan iki güreşçiye hediye
Güreşseverler Derneği Başkanı Doç. Dr. RifatReşatoğlu tarafından iki yıldız güreşçiye güreş ayakkabısı hediye edildi.
Büyükkonuk’tan Muhammet Melih Gencer ve Lapta Türk Birliği’nden BobirMurtazakulov’a güreş ayakkabıları, geçtiğimiz Pazar günü yapılan güreş müsabakaları öncesinde verildi.
Yıldız güreşçilerle yaptığı konuşmada, küçük detayların, bazen sporcular üzerinde büyük farklar yaratabileceğini, motivasyonlarını artırabileceğini ileten Doç. Dr. RifatReşatoğlu, KKTC’nin tek güreşsever derneğinin imkanları doğrultusunda, küçük, fakat anlamlı bir katkı yapmak istediklerini söyledi.
Güreşçinin hareket esnekliğini artırmak, ayak bileğini korumak ve güreşçinin ayaklarının minderi daha iyi kavraması için güreş ayakkabısı giyilmesinin önemine vurgu yapan başkan, genç güreşçilere başarılar diledi.
 
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