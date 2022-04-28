Renkli kuşak terfi sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen 123. Taekwondo 73. Karate Renkli Kuşak sınavları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Yapılan sınavda başarılı olanlar şöyle

TAEKWONDO

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Esat Büyüksarı, Atlas Ersoy, Timur Özfak, Kaya Deniz Çelik, Macit Emre Acar

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Defne Karam, Barış Erfinike, Mehmet Çullama, Sera Acar, İzzet Tok, Bingül Özfaik, Fethi Özfaik, Bora Kürşat, DariaShymushevska

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Süheyla Bölükbaşı, Orhan Yorgancıoğlu, Defne Okçu, Berinay Babacan

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

AlminaSüsli

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Ege Salih Babacan, MusarakAbdurrahem, SpellaneGankama

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Şebnem Eryiğit, Nisa Gugkaeva

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

İlayda Saygınel, Sam Norouzi, Karmen Küçük

KARATE

7.Kyu Sarı Kuşak Kazananlar

Dana Balkhasbayeva, Amir Davletov, Alinur Saurambayev, Nazar Rachinskiy, ArnunBatyrgalı, Timur Makuev

6.Kyu Turuncu Kuşak Kazananlar

Konstantin Fedosiuk, Roman Yatsenko, Barış Sofuoğlu, MedinaAkhmetova, SafiyaAkhmetova, TariaAkhmetova, Kadriye Diana Çelik



