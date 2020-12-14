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Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı

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Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
59. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 06 Aralık 2020, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında yapıldı. 
Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 54 sporcu başarılı olarak terfi etti. Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI KUŞAK
  1.   Ahmet Altıparmak
  2.   Hasan Altıparmak
  3.   Necati Karakoca
  4.   Umut Şahin
  5.   Murat Şahin
  6.   Şanel Şanlı
  7.   Ada Böyük Özel
  8.   Okay Güfta
  9.   Embiya Kalem
  10. Ayşegül Seçkin
  11. Tarık Seçkin
  12. Havin Özbudak
  13. Müslüm Cem Şimşek
  14. Esma Nur Özçelik
YEŞİL KUŞAK
  1. Ali Şevket Koç
  2. Azat Hocam Kuluyev
  3. Baburhan Karyagduyev
  4. Hasan Kınay
  5. Abdullah Çebi
  6. İbrahim Çebi
  7. İsmail Hakkı Çebi
  8. Bekircan Konu
  9. Göksel Giyiner
  10. Damla Yıldırım
  11. Baybars Özcömert
  12. Ozan Özkan
  13. Ali Orhan Körler
  14. Ayşenur Ekiz
  15. Ayşegül Karakeçi
YEŞİL MAVİ KUŞAK
  1.  Akan Yorulmaz
  2.  Hayat Memiş
  3.  Rüstem Baltayeva
MAVİ KUŞAK
  1.  Alptuğ Taşçı
  2.  Mesut Kural
  3.  Eylül Kaşkan
  4.  Diana Baltayeva
  5.  Matina Jasmi
  6.  Batuhan Nihat Cerit
  7.  Kardelen Domrul
MAVİ TURUNCU KUŞAK
  1. Özgür Kuşçu
  2. Kadir Taliman
  3. A.Yakup Karahan
  4. Yulduz Açilova
  5. Emrah Şahin
TURUNCU KUŞAK
  1. Yusuf Rabaian
  2. Muhsin Karamano
  3. Bade Gülenoğlu
  4. Sude Hepbilgin
  5. Arda Domrul
TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK
  1.   Yusuf Korhan
  2.   Efe Demir 
KAHVERENGİ KUŞAK
  1.   Rüzgar Alp Aksaygın
  2. Birkan Kızılkaya
  3. İlksu Torun
 
 
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