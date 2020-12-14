Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı

SARI KUŞAK

Ahmet Altıparmak Hasan Altıparmak Necati Karakoca Umut Şahin Murat Şahin Şanel Şanlı Ada Böyük Özel Okay Güfta Embiya Kalem Ayşegül Seçkin Tarık Seçkin Havin Özbudak Müslüm Cem Şimşek Esma Nur Özçelik

YEŞİL KUŞAK

Ali Şevket Koç Azat Hocam Kuluyev Baburhan Karyagduyev Hasan Kınay Abdullah Çebi İbrahim Çebi İsmail Hakkı Çebi Bekircan Konu Göksel Giyiner Damla Yıldırım Baybars Özcömert Ozan Özkan Ali Orhan Körler Ayşenur Ekiz Ayşegül Karakeçi

YEŞİL MAVİ KUŞAK

Akan Yorulmaz Hayat Memiş Rüstem Baltayeva

MAVİ KUŞAK

Alptuğ Taşçı Mesut Kural Eylül Kaşkan Diana Baltayeva Matina Jasmi Batuhan Nihat Cerit Kardelen Domrul

MAVİ TURUNCU KUŞAK

Özgür Kuşçu Kadir Taliman A.Yakup Karahan Yulduz Açilova Emrah Şahin

TURUNCU KUŞAK

Yusuf Rabaian Muhsin Karamano Bade Gülenoğlu Sude Hepbilgin Arda Domrul

TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK

Yusuf Korhan Efe Demir

KAHVERENGİ KUŞAK

Rüzgar Alp Aksaygın Birkan Kızılkaya İlksu Torun

59. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 06 Aralık 2020, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında yapıldı.Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 54 sporcu başarılı olarak terfi etti. Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;