Renkli Kuşak sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 130. Taekwondo Renkli Kuşak sınavları Pazar günü yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Senior Master Öykü Ergin, antrenör Ceyda Uçaner ve Açelya Ergin tarafından yapıldı.

Kazanlanlar ve Terfi edenler yeni kuşaklarını 22 Ağustos Perşembe günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan tören ile alacaklar.



8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Azra Aslan, Hamza Arslan, Ilgın Toprak Doğu, Doruk Dinçer Kılıç

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Berat Kılıç, Kerem Kencebay

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Arda Yavuzeş, Sümeyye Doğu

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

İnci Demir, Pınar Karasay, Arosha Anari

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Boran Niyazi Dinçkuyucu, Azra Güler Karataş, Melisa Türkmen

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Hira Rahme Çetinkaya, Yakup Kağan Dağ

