Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı

Atıcılık Federasyonunun düzenlediği Tabanca KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakalarında atıcılar, 8 rekor kırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü münasebeti ile kutlama faaliyetleri çerçevesinde Atıcılık Federasyonunun 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlemiş olduğu Tabanca KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakasının sonuçları açıklandı.

8 rekorun kırıldığı KKTC Cumhuriyet Kupası'nın ödül töreni, Covid-19 tedbirleri kapsamında, Tabanca 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası müsabakasının iptal edilen ödül töreni ile birleştirilerek yakın bir tarihte düzenlenecek.

Türker Yiğitcan, Ebru Emiroğlu, Can Olay, Tuğçe Kılıç, İlkem Önderoğlu ve Gökhan Karabetça rekor kıran sporcular oldular.

Tabanca KKTC Cumhuriyet Kupasında derece elde eden atıcı sporcuların ve takımların listesi şöyle:

BİREYSEL TASNİF

ERKEKLER, TABANCA (9mm)

1-Türker YİĞİTCAN (Bellapais A.A.Derneği) 178 puan REKOR

2-Türkel OKAN (Atıcılık İhtisas Birliği) 168 puan

3-Mustafa ŞEVKETOĞLU (Atıcılık İhtisas Bir.) 165 puan

KADINLAR, TABANCA (9 mm)

1-Ebru EMİROĞLU (Bellapais A.A.Derneği) 168 puan REKOR

2-İlkem ÖNDEROĞLU (Bellapais A.A.Derneği)103 puan

3-Burcu GÜNEŞER (Bellapais A.A.Derneği) 80 puan

ERKEKLER, STANDART TABANCA (9mm)

1-Can OLAY (Atıcılık İhtisas Birliği) 166 puan REKOR

2-Ali ÖĞDÜ (Maraş A.A.Birliği) 159 puan

3-Şeref ERDOĞAN(Güvenlik Kuvvetleri Kom.) 157 puan

KADINLAR, STANDART TABANCA (9 mm)

1-Tuğçe KILIÇ (Güvenlik Kuvvetleri Kom.) 121 puan REKOR

2-Esma FİDAN (Güvenlik Kuvvetleri Kom.) 103 puan

3-Burcu GÜNEŞER (Bellapais A.A.Derneği) 103 puan

ERKEKLER, OLİMPİK TABANCA (.32)

1-Türker YİĞİTCAN (Bellapais A.A.Derneği) 187 puan REKOR

2-Hüsnü FALYALI (Bellapais A.A.Derneği) 176 puan

3-Mustafa ŞEVKETOĞLU (Atıcılık İhtisas Bir.) 172 puan

KADINLAR, OLİMPİK TABANCA (.32)

1-İlkem ÖNDEROĞLU (Bellapais A.A.Derneği) 181 puan REKOR

2-Ebru EMİROĞLU (Bellapais A.A.Derneği) 141 puan

3-Meryem FALYALI (Bellapais A.A.Derneği) 122 puan

ERKEKLER, OLİMPİK TABANCA (.22)

1-Türker YİĞİTCAN (Bellapais A.A.Derneği) 176 puan REKOR

2-Mert KARABETÇA (Ferdi) 176 puan

3- Hüsnü FALYALI (Bellapais A.A.Derneği) 172 puan

GENÇ ERKEKLER, OLİMPİK TABANCA (.22)

1-Gökhan KARABETÇA (Ferdi) 146 puan REKOR

KADINLAR, OLİMPİK TABANCA (.22)

1-Ebru EMİROĞLU (Bellapais A.A.Derneği) 169 puan REKOR

2-Burcu GÜNEŞER (Bellapais A.A.Derneği) 155 puan

3-Meryem FALYALI (Bellapais A.A.Derneği) 135 puan

TAKIM TASNİFİ

TAKIM ERKEKLER, TABANCA (9 mm)

1-ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ 483 puan REKOR

Niyazi MANYERA / Kıvanç MANYERA / Türkel OKAN

2-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 408 puan

Hüsnü FALYALI / Türker YİĞİTCAN / Ahmet A. TUNÇALIN

TAKIM KADINLAR, TABANCA (9 mm)

1-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 351 puan REKOR

Ebru EMİROĞLU / Burcu GÜNEŞER / İlkem ÖNDEROĞLU

TAKIM ERKEKLER, STANDART TABANCA (9 mm)

1-ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ 463 puan REKOR

Mustafa ŞEVKETOĞLU / Iraz TUĞBERK / Can OLAY

2-MARAŞ AVCILIKATICILIK BİRLİĞİ 455 puan

Iraz TUĞBERK / Kıvanç MANYERA / Mehmet ÖZYAY

3-KKTC.GÜVENLİK KUVVETLERİ KOM. 403 puan

Şeref ERDOĞAN / Nurettin DİNLEYİCİ / Süleyman ÖZER

TAKIM KADINLAR, STANDART TABANCA (9 mm)

1-KKTC.GÜVENLİK KUVVETLERİ KOM. 292 puan REKOR

Tuğçe KILIÇ / Gülbahar AVCI / Güleser ARSLAN

2-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 289 puan

Ebru EMİROĞLU / Burcu GÜNEŞER / İlkem ÖNDEROĞLU

TAKIM ERKEKLER, OLİMPİK TABANCA (.32)

1-ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ 510 puan REKOR

Mustafa ŞEVKETOĞLU / Can OLAY / Çağın DOSTEL

2-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 472 puan

Hüsnü FALYALI / Türker YİĞİTCAN / Ahmet A.TUNÇALIN

3-BEŞPARMAK AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 357 puan

Kağan DAYI / Serhat USANMAZ / Hasan MADENCİOĞLU

TAKIM KADINLAR, OLİMPİK TABANCA (.32)

1-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 444 puan REKOR

Meryem FALYALI / Ebru EMİROĞLU / İlkem ÖNDEROĞLU

TAKIM ERKEKLER, OLİMPİK TABANCA (.22)

1-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 454 puan REKOR

Hüsnü FALYALI / Türker YİĞİTCAN / Ahmet A.TUNÇALIN

2-BEŞPARMAK AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 426 puan

Kağan DAYI / Serhat USANMAZ / Hasan MADENCİOĞLU TAKIM KADINLAR, OLİMPİK TABANCA (.22) 1-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 459 puan REKOR

Meryem FALYALI / Ebru EMİROĞLU / Burcu GÜNEŞER