Ramazan golü yedi

Futbol sahalarımızın deneyimli ismi Ramazan Tebelleşol, Ayşe Kılıç ile evlenerek hayatını birleştirdi.
Ramazan Tebelleşol – Ayşe Kılıç Tebelleşol çifti, EMU Beach Club tesislerinde düzenlenen törenle evlendiler. Yoğun bir katılımın olduğu düğünde Ramazan – Ayşe çiftinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ramazan – Ayşe çiftinin mutluluğuna düğüne giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da ortak oldu.
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