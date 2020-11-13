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Ramazan golü yedi

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Ramazan golü yedi
Futbol sahalarımızın deneyimli ismi Ramazan Tebelleşol, Ayşe Kılıç ile evlenerek hayatını birleştirdi.
Ramazan Tebelleşol – Ayşe Kılıç Tebelleşol çifti, EMU Beach Club tesislerinde düzenlenen törenle evlendiler. Yoğun bir katılımın olduğu düğünde Ramazan – Ayşe çiftinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ramazan – Ayşe çiftinin mutluluğuna düğüne giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da ortak oldu.
 
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