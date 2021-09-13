Ramadan seremonide

Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Ahmed Sami Topcan Süper Kupası, futbol özlemini bitiren ilk resmi maç olmuştu.

Dolu tribünler önünde oynanan maçta Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi 4 – 0 mağlup ederek, kupanın sahibi olmuştu. Maç öncesindeki seremonide ise futbol sahalarımızın renkli siması Ramadan Piro seremonide yer almanın gururunu yaşadı.

Kendisi için özel hazırlanan 9 numaralı Yenicami forması ile seremonide yer alan Ramadan Piro, Hascan ve Hüseyin Sadıklar’ın arasında taraftarları selamladı.

