Ramadan seremonide

Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Ahmed Sami Topcan Süper Kupası, futbol özlemini bitiren ilk resmi maç olmuştu.
Dolu tribünler önünde oynanan maçta Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi 4 – 0 mağlup ederek, kupanın sahibi olmuştu. Maç öncesindeki seremonide ise futbol sahalarımızın renkli siması Ramadan Piro seremonide yer almanın gururunu yaşadı.
Kendisi için özel hazırlanan 9 numaralı Yenicami forması ile seremonide yer alan Ramadan Piro, Hascan ve Hüseyin Sadıklar’ın arasında taraftarları selamladı.
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