Raketler Karadağ’da yeniden sallanacak

Sahanın zemin yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanırken Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından aydınlatma sistemi, soyunma odaları, tuvaletler ve tribün yapımı çalışmalarına da önümüzdeki günlerde başlanacak. 2025 Ocak ayından itibaren ise son aşamasına gelen kortun hemen yanında ikinci bir kortun da yapımına başlanarak kort sayısı ikiye çıkartılacak

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Lefke’de (Karadağ) yapımı tamamlanmak üzere olan tenis kortunu yerinde inceledi.Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü, Tenis Federasyonu, Lefke Tenis Derneği ve iş insanı İbrahim Özkahraman’ın katkılarıyla hayata geçecek tenis kortu sayesinde Lefke’de uzun yıllar sonra yeniden tenis sporu oynanacak.Ziyarette Hüseyin Cahitoğlu’na, Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, Lefke Tenis Derneği başkanı İlhan Muhip, asbaşkan Kenan Örgen ve antrenör Aziz Tahsildarogulları da eşlik etti.Sahanın zemin yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanırken Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından aydınlatma sistemi, soyunma odaları, tuvaletler ve tribün yapımı çalışmalarına da önümüzdeki günlerde başlanacak.2025 Ocak ayından itibaren ise son aşamasına gelen kortun hemen yanında ikinci bir kortun da yapımına başlanarak kort sayısı ikiye çıkartılacak.Hüseyin Cahitoğlu ziyarette yapmış olduğu açıklamada Lefke’nin tenis sporunda geçmişte önemli başarıları olduğunu açıkladı. Yapılan kort ile uzun bir aranın ardından yeniden Lefke’de tenis sporunun popüler bir branş haline geleceğini belirten Cahitoğlu, kortun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.Lefke Tenis Derneği asbaşkanı Kenan Örgen de ziyarette yaptığı açıklamada kortlar ve Lefke’nin tenis tarihi hakkında bilgilendirme yaptı. Örgen: “Lefke tenis kortları CMC maden şirketi tarafından yapılmıştı. 1974 Barış Harekatı’ndan sonra uzun süre atıl durumda kaldı. 1990 yılında Lefke Tenis Derneği hayata geçti ve kortlar yeniden iyileştirilip tenis oynamaya elverişli hale getirildi. 1990’dan 2006 yılına kadar Lefke Tenis Derneği olarak birçok faaliyet yapıldı ve başarılar elde edildi. Özellikle 16 Ağustos Kurtuluş Şenlikleri Tenis Turnuvası KKTC’nin en önemli 3 turnuvasından biri olmuştu. Lefke Tenis Derneği ayrıca liglerde mücadele ederek Kıbrıs Kupası’nı da müzesine götürme başarısını göstermiştir. Lefke’de tenis sporunu sürdürmek oldukça zordu. 2006 yılından sonra bir kopukluk oluştu ve tenis sporu Lefke’de yine durdu. Sahalar eskiden olduğu gibi yine atıl ve bakımsız kalarak tahrip oldu. Uzun yıllar sonra tenis sporunu yeniden Lefke’ye kazandırmak için yola çıktık. Ekonomik olarak bizim bu kortları yenilememiz imkansız görünüyordu. Müsteşarımız Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürümüz Mustafa Sütçü, Tenis Federasyonu başkanımız Hasan Gazioğlu ve iş insanı İbrahim Özkahraman sayesinde kortlarımız yenileniyor ve tenis sporu yeniden Lefke’de hayata geçecek. Onlara çok teşekkür ederim. Dernek yöneticilerimiz ve antrenörlerimizin de çok katkıları oldu onlara da teşekkür ederim. Lefke’de şu an tenise çok büyük bir talep var. Lefke Tenis Derneği’ni eski günlerine kavuşturacağımıza inanıyoruz. Yeni tenis kotlarımız camiamıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.