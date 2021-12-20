Raif Özgüren kabri başında anıldı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Spor Servisi çalışanı ve spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında aramızdan ayrılan Raif Özgüren ölümünün üçüncü yılında kabri başında anıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetimlerinde görev alan, BRTK’ya uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış bir isim olan Özgüren için anma töreni Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında gerçekleştirildi.

Anma törenine Özgüren’in ailesi, mesai arkadaşları, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, spor yazarları ve sevenleri katılım gösterdi.

Gürkan: Zaman bıraktığı boşluğu hiçbir türlü kapatmaz

Anma töreninde konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, törene gelirken herkesin ortak fikrinin zamanın ne kadar çabuk geçtiği yönünde olduğunu belirtirken, “Zaman ne kadar çabuk geçerse geçsin, Raif Özgüren’in hayatımızda edindiği yerden dolayı bıraktığı boşluk hiçbir türlü kapanmaz. Kendisini rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun. Bir yerlerde sahalarda, salonlarda yanımızda bizi görüp takip ettiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Özgüren: Anıları ile yaşamak güzel ama onsuz yaşamak çok zor

Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren yaptığı konuşmada babasının spora çok fazla önem veren biri olduğunu hatırlatırken, “Aramızdan ayrılışı dün gibi. Hepinizin gözlerinin içine baktığımda bana anlattığı anılar aklıma geliyor ve bunlardan çok mutlu, çok gururlu olurum. Onsuz yaşamak çok zor. Anılarıyla yaşamak güzel ama ne isterse olsun zor. Keşke yanımızda olabilseydi ama Allah bizden daha çok sevdi kendisini. KTSYD’ye ve siz arkadaşlarına ona sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Aslım: Yaptıklarını gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapacağız

BRTK Spor Bölümü Amiri İltaç Aslım yaptığı konuşmada Özgüren’in yaptığı işlerin gelecek kuşaklara aktarılması için kurum olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. “Raif hocayı büyük bir özlemle herkes hatırlıyor, anıyor, takdir ediyor. Ruhu şad olsun diyoruz” diyen Aslım, “Spor için ne gerekirse zaman mevhumu tanımadan birçok iş yaptığına tanık olduk. Onun yaptığı hizmetler unutulmayacak diye buradayız. Yaptığı işleri gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Ruhu şad olsun diyorum” dedi.

Oben: İşine olan disiplini hepimize örnekti

BRTK’daki mesai arkadaşları adına bir konuşma yapan KTSYD eski başkanı Çelen Oben, üç yılın kendileri adına çok çabuk geçtiğini belirtti. Oben, BRTK’daki odalarında vefat ettiğinden bu yana Özgüren’in fotoğrafının yanı başlarında durduğunu söyleyerek “Belki komik gelecek ama biz zaman zaman da o fotoğrafı ile espri yapıp sohbet de ediyoruz. Onu hemen hemen her gün anıyoruz. İşine olan disiplini hepimize örnekti. Bir o kadar da yüreğinin rahatlığı hepimize disiplini kadar örnekti. Soğukkanlılığı, olaylar karşısında sakin duruşu hepimize bir anlamda hayat dersi veriyordu. Bir kez daha kendisine rahmet diliyorum, Allah bizlere ve sevenlerine de sabır versin” ifadelerini kullandı.

Bozatlı: Bize bıraktığı şeyler çok değerli

Anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ise Raif Özgüren için sporun içerisinden, aile içerisinden biri, iyi bir dost nitelemesi yaptı. Bozatlı, “Sporu konuşacağınızda iyi bir sohbet edebileceğiniz bir arkadaş, sıradaş. Bize bıraktığı şeyler çok değerli. Geride bıraktığı ailesi, spor camiasına o kadar güzel şeyler bıraktı ki, bunları buralarda toplanıp konuşmak bile büyük bir gurur. Benimle olan diyaloğu sadece spor camiası içinden değildi. Aileden de biriydi, çok güzel paylaşımlarımız oldu. Çalışmış olduğu kurumlardaki hassasiyeti ve işleri hep güzel anılacaktır. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

Anma töreni konuşmaların ardından din görevlisi tarafından okunan dualarla son buldu.

