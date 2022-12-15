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Raif Özgüren kabri başında anılacak

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Raif Özgüren kabri başında anılacak
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Spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında aramızdan ayrılan Raif Özgüren ölümünün dördüncü yılında kabri başında anılacak.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış bir isim olan Özgüren için anma töreni 20 Aralık Salı günü saat 11.15’te Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek.
 
 
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