Raif Denktaş anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize Geleneksel Raif Denktaş Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Hapkido) Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları 17 Aralık 2021 Cuma Günü yapıldı.

Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşen müsabakalarda Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Gazimağusa Şampiyonlar Taekwondo Judo Karate Kulübü, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne HalkEvi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan renkli kuşaklardan sporcularmücadele etti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon BaşkanıSenior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Stefaniya Gukovskaya 3.Berinay Babacan

2.Kategori: 1. Elif Baştaş 2.Sinem Naz Süvari 3.Didem Yener

3.Kategori: 1.Almira Keşkek 2.Şebnem Eryiğit 3.Nisa Gukaeva

4.Kategori: 1.İrina Dergaus 2.Yağmur Sel 3.Gülcan Abdullah

5.Kategori: 1.Derin Su Tunçbilek 2.İlayda Saygınel 3.Tuba Şenel

ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ömer Faruk Türe 2.Sam Norozi 3.Emrullah Baştaş

2.Kategori: 1.Ali Liman 2.Maxim Sopyluk 3.Arel Özberkman

3.Kategori: 1.Ege Salih Babacan 2.Abdullah Baştaş 3.Taner Kara

4.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2.Yiğit Efe Harputlu 3.Deniz Tunçbilek

5.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Halil Bildik 3.Zenyel Yıldırım

6.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen 2.Arda Özalemdar 3.Mubarak Abdurraheem

KARATE PYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Deniz Dinçer 2.Georgiy Voronov 3.Barış Sofuoğlu

2.Kategori: 1.Samir Şimşek 2.Artem Ivanov 3.Timur Leonov

3.Kategori: 1.Gleb Yurchenko 2.Aleksandr Molodtsov 3.Timur Şimşek

4.Kategori: 1.Berk Fidan 2.Emirhan Özkan 3.Oleksii Didukh

5.Kategori: 1.Medina Akhmatova 2.Berfin Kaya



