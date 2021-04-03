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PSG'yi deviren Lille yeniden lider

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ikinci yarıda oyuna girdi

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PSG'yi deviren Lille yeniden lider
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Ligue 1'in 31. haftasında zirve yarışındaki PSG ile Lille, Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı David'in 20. dakikada attığı golle konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede her iki takımdan da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-0 Lille'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Yusuf ve Zeki yok, Burak ikinci yarıda oyuna girdi

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz oyuna 73. dakikada girerken, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

Lille bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek yeniden lider oldu. PSG ise 63 puanla 2. sıraya geriledi.

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