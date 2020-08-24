Pogba’nın geleceği belli oldu

Paul Pogba'nın menajeri MinoRaiola, 27 yaşındaki futbolcunun Manchester United’da kalacağını söyledi.
İngiliz ekibinin gelecek tüm teklifleri reddedeceğini belirten Raiola, ''Yeni sözleşme için yakında görüşmelere başlayacağız'' dedi.
Pogba'nın çok önemli bir futbolcu olduğunu belirten MinoRaiola, ''Manchester United'da kilit rol üstlenecek. Kulüp hedeflerine ulaşmak için ona ihtiyaç duyuyor'' ifadelerini kullandı.
Geride bıraktığımız sezon sakatlıklarla uğraşan Fransız orta saha oyuncusu, 22 resmi maçta 1 kez fileleri sarsıp 4 de gol pası vermişti.
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