Plaj voleybol forması sponsora hediye edildi

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Plaj Voleybol liginde U12 Kızlar kategorisine ana sponsor Doğruöz Market (Kaptan) olarak katılan Mağusa Spor Akademisi (MSA) dereceye girmeyi başardı. KKTC Voleybol Federasyonu ve Yüksekbaş Gıda işbirliğinde gerçekleşen Dark Blue 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Ligine Şampiyon Velilerimiz Anısına U12 Kızlarda mücadele eden Masal-Nil (MSA 1) ikilisi üçüncü olmayı başardı. Son iki sezondur (2023-2024) ana sponsor Doğruöz Market (Kaptan) önemli destek ve katkıları ile mücadele eden Mağusa Spor Akademisi (MSA) derek başkanı Ahmet Ogan, sponsor Doğruöz Market (Kaptan) sahibi İbrahim Kaptan Gedik’e forma hediye etti.

Doğruöz Market (Kaptan) de gerçekleştirilen forma taktimine Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, ana sponsor İbrahim Kaptan Gedikhazır bulundu.Mağusa Spor Akademisi Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Plaj Voleybol Liginde tüm kategorilerde Doğruöz Market (Kaptan) ana sponsorluğunda katılarak mücadele etti.

SPORA KATKILARIMIZ DEVAM EDECEK

Dernek başkanı Ahmet Ogan, her zaman ve her koşulda maddi ve manevi olarak Akademi ailesinin yanında olan, katkı koyan “Sporun ve Sporcunun Dostu” Doğruöz Market (Kaptan) sahibi İbrahim Kaptan Gedik, eşi Güldane Gedik, kızı İsmihan Gedik’e teşekkür etti.Doğruöz Market (Kaptan) sahibi İbrahim Kaptan Gedik iseAkademi ailesi ile güzel birliktelik yaşandığına vurgu yaparak, Spora ve sporculara katkıların devam edeceğinin altını çizdi.

