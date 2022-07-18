Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci

KKTC Güreş Federasyonu tarafından organize edilenMerhum güreşçi İbrahim Bahadi anısına Büyükler ve Yıldızlar plaj güreş müsabakaları Lapta Belediyesi Güzelyalı Halk Plajı’nda 17 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Güreşçi ailelerinin de izlediği güreşlerde ilk defa kadınlar müsabakası yapıldı. Kadınlar müsabakasına Lapta Türk Birliği kadın sporcuları katıldı.
KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar yaptığı açıklamada “Önümüzdeki turnuvalara diğer takımların kadın güreşçilerinin katılımıyla daha büyük organizasyonlar yapılacaktır.” dedi.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları, ülkemizde konuk olarak bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Fuat Tek ve merhum güreşçi İbrahim Bahadi’nin ailesi tarafından verildi.
Katkılarından dolayı Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a da Güreş Federasyonu tarafından plaket verildi.
Müsabaka sonuçları şöyle:
A. KadınYıldızlar Kategorisi:
39 – 55 Kg.
1- AYŞENUR ASLAN
2- NAZLI ÇİFTÇİ
3- DAMLA KARA – NEHİR ARICI
56 – 65 Kg.
1- ZEHRA YAŞAR
2- ÇİÇEK ARIK
66 – 75 Kg.
1- GÖZDE ÖZEL
2- SUDENAZ DEMİRTAŞ
B. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,
Takım Klasmanı:
1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 115 PUAN
2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 105 PUAN
3- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 37 PUAN
4- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 20 PUAN
5- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ 15 PUAN
39 – 55 Kg.
1- BABUR MURTAZAGULOV
2- EMİRHAN GÜNGÖR
3- ARDACAN YILMAZ
56 – 65 Kg.
1- SAMİ YUSUF ÇOLAK
2- YAHYA DOĞAN
3- AHMET AKYOL
66 – 75 Kg.
3- YUSUF ÖNDER
4- YASİN EVRENSEL
5- EMİN ARSLAN
76 – 90 Kg.
1- SERDAR ROZGELDİYEV
2- EREN İLKHAN
3- SEDAT YILDIRIMLAR
91 – 110 Kg.
1- MERT ÇOLAK
2- MUZAFFER AVCI
3- YAZAN ALBUSAN
C. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,
Takım Klasmanı:
1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 125 PUAN
2- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 40 PUAN
3- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 15 PUAN
4- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ 12 PUAN
39 – 55 Kg.
1- YUNUS DİLÖZ
2- HASAN EMRE DAMLAR
3- MELİH GENCER
56 – 65 Kg.
1- ATİLLA ÖZKIRAÇ
2- İBRAHİM DEMİR
3- HARUN YILMAZ
66 – 75 Kg.
1- RAMAZAN MUTİ
2- AHMET KUROĞLU
76 – 85 Kg.
1- ENES BARAN ELKONDU
86 – 100 Kg.
1- UMUTCAN ARIKLI
D. Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu.
Takım Klasmanı:
1- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 100 PUAN
2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 55 PUAN
3- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 35 PUAN
4- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ 15 PUAN
50 – 65 Kg.
1- CENK KAYA
2- MERTCAN YILMAZ
3- ORHAN ÖNEN
66 – 75 Kg.
1- SERHAT ATLI
2- UĞUR ERTEM
3- ZEKİ DEMİR
76 – 90 Kg.
1- ADNAN ÖZCEVHER
2- EFE YETİMOĞLU
3- CUMA YAKIŞIKLI
91 – 125 Kg.
1- DERDA TORUN
2- MERT BÜYÜKÖZTÜRK
3- TOLGA SAĞIR.
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