Piskobulu: Projeyi devam ettireceğiz

Bayar Piskobulu, Doğan Türk Birliği’ne verilen arazi konusunda Girne Avcılık Atıcılık Kulübünün, Cumartesi günü yapacağı eylem öncesinde açıklamalarda bulunurken “Yapılan her şey yasaldır. Kıbrıs gençliğine kazandırılacak bu projeyi devam ettireceğiz. Elimizde mahkemenin verdiği karar vardır.”

Doğan Türk Birliği (DTB) kulüp başkanı Bayar Piskobulu, Doğan Türk Birliği’ne verilen arazi konusunda Girne Avcılık Atıcılık Kulübünün, Cumartesi günü yapacağı eylem öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bayar Piskobulu’nun açıklaması şöyle:

“Son günlerde Girne Avcılık Atıcılık Kulübü ile yaşamış olduğumuz karmaşa ile ilgili bugün tüm yasal belgeleri mahkeme kararını protokolü bakanlar kurulu kararını ve projemizi DTB sayfamızdan yayınlayacağımızı bilgilerinize getirmek isterim.

Yapılan hiç bir şey gayrı yasal değildir. Sonuçta Kıbrıs gençliğine kazandırılacak bu projeyi daha çok bağıran haklıdır mantığında değil kucaklayıcı olan mantığı ile devam ettireceğiz. Tüm evrakları yayınlayacağım. Gerekli hassasiyeti gösterip tüm hızıyla projemize devam edeceğiz. Elimizde bulunan tüm evraklar, yapılan işlemler ve en önemlisi mahkemenin verdiği karardır.

Genelde Girne gençliği özelde Doğan Türk Birliği sporcuları için yapılacak bu tesiste hiçbir şekilde devlet katkısı kullanılmayacaktır. Proje tamamen Doğan Türk Birliği üyelerinden toplanan aidat ve bağışlar ile yapılacaktır.”

