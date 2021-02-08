Piro: Koronaya karşı kazanan hepimiz olacağız

Futbol sahalarımızın renkli siması Ramadan Piro, “evde kal” sürecine destek verirken galibiyetin bu kez koronaya karşı alınacağını sağladı.

Engelli bir vatandaş olarak futbola büyük bir sevgisi olan ve her gün futbol oynayan, futbol sahalarının değişmez ismi RamadanPiro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu pandemi döneminde sahada antrenman yasak olsa da içimdeki bu futbol sevdası, hırs ve azım olduktan sonra her koşulda sporumu yaparım. Spor engel tanımaz.

Bu defa gelecek olan galibiyet de koronaya karşı gelecektir. Kazanan ise hepimiz olacağız. Güzel günler yakındır.” ifadelerini kullandı.