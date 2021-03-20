Pilatin çiftinin Hasan bebek mutluluğu

Başarılı kaleci Hüseyin Pilatin baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ayşe – Hüseyin Pilatin çiftinin Hasan ismini verdikleri oğulları oldu

MiracleHospital’da dünyaya gözlerini açan Hasan bebek aileyi mutluluğa boğdu. Bizler de Halkın Sesi - Halk Spor olarak, Pilatin ailesini kutlar Hasan bebeğe sağlıklı, mutlu uzun bir ömür dileriz.

