Pilatin çiftinin Hasan bebek mutluluğu

Başarılı kaleci Hüseyin Pilatin baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ayşe – Hüseyin Pilatin çiftinin Hasan ismini verdikleri oğulları oldu
MiracleHospital’da dünyaya gözlerini açan Hasan bebek aileyi mutluluğa boğdu. Bizler de Halkın Sesi - Halk Spor olarak, Pilatin ailesini kutlar Hasan bebeğe sağlıklı, mutlu uzun bir ömür dileriz.
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