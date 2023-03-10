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Pedallar ‘Şampiyon Melekler’ anısına dönecek

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Pedallar ‘Şampiyon Melekler’ anısına dönecek
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Şampiyon Melekler takımı anısına "Şampiyon Melekler Takımı Halk Sürüşüne Sen de Katıl" sloganı ile bisiklet sürüşü düzenliyor.
Bisiklet sürüşüne katılacak vatandaşlar 12 Mart pazar günü saat 11.30'da Mağusa Namık Kemal Meydanı'nda toplanacak.
Ayrıca, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda yine 12 Mart Pazar günü sabah 08.30'da Şampiyon Melekler Bisiklet Sürüşü tüm kulüplerin katılımı ile Lefkoşa-Mağusa arasında gerçekleştirilecek. Lefkoşa'dan başlayacak sürüş için 250 bisikletçi kayıt yaptırdı. Organizasyonun geliri Gazimağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliğine bağışlanacak.
 
 
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