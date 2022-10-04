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Pedallar İsmail Altan anısına döndü

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İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı’nda erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez, kadınlar genel klasmanda ise Sevim Yıldız birinci oldu

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Pedallar İsmail Altan anısına döndü
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, ülkemizin ilk bisiklet sporcularından olan ve bisiklet sporunun ülke geneline yayılmasına öncülük eden Merhum İsmail Altan anısına tırmanma yarışı düzenledi.
İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı 2 Ekim Pazar günü, 12 kilometrelik mesafeden oluşan Mersinlik-Kantara parkurunda gerçekleşti.
9 ayrı kategoride toplam 51 bisikletçinin pedal çevirdiği yarışta Merhum İsmail Altan’ın oğlu Altan Altan da babası için anı sürüşü yaptı.
Erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez 30 dakika 09 saniye ile birinci olurken, kadınlarda ise 41 dakika 15 saniye ile Sevim Yıldız birinciliği elde etti.
Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde genel klasmanda ve kategorilerde dereceye giren bisikletçilere madalyaları merhum İsmail Altan’ın ailesi ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
 
Genel klasmanda dereceye girenler;
 
Erkekler
1.Kerem Pekmez            Yıldız Erkek A     Ferdi                     30:09
2.Emre Kaplan                  Yıldız Erkek A     TBA                       31:10
3.Mehmet Özboran       Elit Erkek             Ferdi                     31:12
 
Kadınlar
1.Sevim Yıldız                    Elit Kadın             VeloCypri            41:15
2.Birgül Demirel               Master 1 Kadın VeloCypri            46:38
3.Şerif Erkurt                     HİB Kadın            TBA                       53:50
 
Kategorilere göre dereceye girenler;
 
YILDIZ ERKEK B
1.Ege Erülkü                      TBA                       35:01
2.Kerem Kıcım                  VeloSpeed         36:51
3.Hasan Karataç               VeloSpeed         54:40    
 
YILDIZ ERKEK A
1.Kerem Pekmez            Ferdi                     30:09
2.Emre kaplan                  TBA                       31:10
3.Enes Tekkanat              Ferdi                     32:11
 
ELİT KADIN
1.Sevim Yıldız                    VeloCypri            41:15
 
ELİT ERKEK
1.Mehmet Özboran       Ferdi                     31:12
2.Bilal Ceral                        Green PCC         32:42
3.Hüseyin İ. Erçen           Ferdi                     33:27
 
MASTER 1 KADIN
1.Birgül Demirel               VeloCypri            46:38
2.Nalan Alçıner                 VeloCypri            60:08
 
MASTER 1 ERKEK
1.Buğra Cömert                               Ferdi                     31:29
2.Eral Aşina                        VeloCypri            34:16
3.Kemal Palaz                   BSD                       35:39
 
MASTER 2 ERKEK
1.Ersan Karayeğen          NHG                      34:20
2.Gülhan Soler                 VeloCypri            34:38
3.Mehmet Beyaz            NHG                      34:52
 
HİB KADIN
1.Şerif Erkurt                     TBA                       53:50
 
HİB ERKEK
1.Celal Gülersoy              TBA                       37:42
2.Bilgiç Kanal                     BSD                       42:38
3.Mehmet Ulaç                               Garaduman T.   55:48
 
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