Pedallar ikinci kez dönecek

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan Bireysel Zamana Karşı Yarışını ( TT ) Batı bölgesinde gerçekleştirecek.

Sezonun ikinci etkinliği olacak olan yarış, 22 Mayıs 2021 Cumartesi Saat 16:00 Argonya Çemberinden start alacak. Yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip sporcular katılabilecek.Tüm kategoriler için geçerli olacak olan parkur 18,4 km olacak.

Yarışa katılmak isteyen kulüplerin ise federasyona tescil ve sporcu lisans işlemlerini en geç 18 Mayıs 2021 Salı gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

