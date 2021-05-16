banner583
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
35 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
56 0
 
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
263 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
30 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
96 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
48 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
11 0
banner661
banner570

Pedallar ikinci kez dönecek

banner476

Pedallar ikinci kez dönecek
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan Bireysel Zamana Karşı Yarışını ( TT ) Batı bölgesinde gerçekleştirecek.
Sezonun ikinci etkinliği olacak olan yarış, 22 Mayıs 2021 Cumartesi Saat 16:00 Argonya Çemberinden start alacak. Yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip sporcular katılabilecek.Tüm kategoriler için geçerli olacak olan parkur 18,4 km olacak.
Yarışa katılmak isteyen kulüplerin ise federasyona tescil ve sporcu lisans işlemlerini en geç 18 Mayıs 2021 Salı gününe kadar tamamlaması gerekiyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.