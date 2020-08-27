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Paul Pogba koronavirüse yakalandı

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Paul Pogba koronavirüse yakalandı
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü DidierDeschamps, takımının İsveç ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Deschamps, basın toplantısında yıldız futbolcu Paul Pogba'nınkoronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu bu gelişmenin ardından milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Pogba'nın yerine kadroya 17 yaşındaki orta saha oyuncusu EduardoCamavinga davet edildi.
Öte yandan Tottenham forması giyen TanguyNdombele'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 
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