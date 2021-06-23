banner583
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
53 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
12 0
 
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
72 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
33 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
30 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
15 0
banner661

Parkur müsabakasının sonuçları açıklandı

banner476

banner666
Parkur müsabakasının sonuçları açıklandı
KKTC Cimnastik Federasyonunun,St Hilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek için St. Hilarion Kalesi’nde düzenlediği parkur müsabakasının sonuçları açıklandı.
Ülkemizde ilk kez düzenlenen parkur müsabakasının ödül töreni ilerleyen günlerde düzenlenecek. Parkur müsabakasında kategoriler ve dereceler şöyle:
Büyük Erkekler
1.Türkay Özata
2.Hasan Avukat
3.Yusuf Uçar / Hasan Çolak
Büyük Bayanlar
1.Işıl Kıran
2. İdal Çukurovalı
3. Neriman Vaiz
Genç Erkekler
1.Kıvanç Buba
2. Talha Buğra Deniz
3. Poyraz Kartopu / Yusuf Küçük
Yıldız erkekler
1 Kaan Öztürk
2.Mehmet Karsu
3.Eren Alış
Küçük Erkekler
1.Aras Çolak
2. Talha Küçük
3.Celal Sapsızoğlu /Asil Erbulut
Yıldız Bayanlar
1.Ela Karadayı
2.Almira Karataş
3 Sahil Erbulut / Tara buba
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.