KKTC Cimnastik Federasyonunun,St Hilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek için St. Hilarion Kalesi’nde düzenlediği parkur müsabakasının sonuçları açıklandı.

Ülkemizde ilk kez düzenlenen parkur müsabakasının ödül töreni ilerleyen günlerde düzenlenecek. Parkur müsabakasında kategoriler ve dereceler şöyle:

Büyük Erkekler

1.Türkay Özata

2.Hasan Avukat

3.Yusuf Uçar / Hasan Çolak

Büyük Bayanlar

1.Işıl Kıran

2. İdal Çukurovalı

3. Neriman Vaiz

Genç Erkekler

1.Kıvanç Buba

2. Talha Buğra Deniz

3. Poyraz Kartopu / Yusuf Küçük

Yıldız erkekler

1 Kaan Öztürk

2.Mehmet Karsu

3.Eren Alış

Küçük Erkekler

1.Aras Çolak

2. Talha Küçük

3.Celal Sapsızoğlu /Asil Erbulut

Yıldız Bayanlar

1.Ela Karadayı

2.Almira Karataş

3 Sahil Erbulut / Tara buba

