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Pandemide beslenme konuşulacak

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Pandemide beslenme konuşulacak
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını çerçevesinde pandemide beslenmeye yönelik seminer düzenliyor.
Online olarak yapılacak seminer 15 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00’da başlayacak. Uzman Diyetisyen Selen Teksoy Tamel tarafından yapılacak sunumla pandemi döneminde nasıl beslenilmesi gerektiği ile ilgili sorular yanıtlanacak.
Google Meet üzerinden yapılacak olan seminere katılım ile ilgili link seminer günü üyelerle paylaşılacak.
 
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